Entscheidung in Kleve : Denkmalrecht steht Windkraft am Klärwerk nicht mehr im Weg

Kleve Denkmalrechtliche Bedenken stehen einer Windkraftanlage auf dem Gelände des Klärwerks auf Samlorth in Kleve nicht mehr im Weg. Das ergaben mehrere Ortstermine mit Verwaltungsgericht und Bezirksregierung.

Hintergrund: 2014 hatte man in der Stadt Kleve die Idee, mit einer großen Windkraftanlage Strom zu erzeugen und das Klärwerk der Umweltbetriebe der Stadt Kleve (USK) klimaneutral zu machen. Das Windkraftwerk neben dem Klärwerk würde die Versorgung der Anlage autark machen und nochmals erhebliche Einsparungen an CO 2 bringen. Doch die Umsetzung der Anlage hing seit Jahren an Widersprüchen, Gutachten und Gegengutachten fest. Jetzt ist zumindest eines klar: Denkmalschutzrechtliche Bedenken gibt es nicht: Die sogenannte Sichtachse vom Kupfernen Knopf in Kleve auf Hochelten, an deren Rand der Stromerzeuger seine Flügel drehen würde, wird von der Windkraftanlage nicht zu stark beeinträchtigt, so das Urteil nach Ortsterminen.