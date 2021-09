Förderverein des Museums : Weihnachtsmarkt in Moyland findet 2021 statt

Bedburg-Hau Die Satzungsänderung für den Förderverein Museum Schloss Moyland wurde vertagt. 1,18 Millionen Euro gibt es für die Sanierung der Kunst-Depots. Der beliebte Weihnachtsmarkt soll stattfinden.

Zwar stimmten mehr als 50 Prozent der anwesenden Mitglieder für die Satzung und nur eine Handvoll dagegen. Da sich aber zwölf Mitglieder der Stimme enthielten, fehlte unter dem Strich die nötige Zweidrittelmehrheit, erläutert Fördervereinsvorsitzender Frank Ruffing. Während der Sitzung seien einige redaktionelle Formulierungen zum neuen Satzungstext hinterfragt worden. Diese Fragen seien wohl teils nicht ausreichend beantwortet worden, weil Vorstandsmitglied Gunnar Ader, der die Satzung überarbeitet hatte, fehlte. Er war im Urlaub. So sei es wohl zu den vielen Enthaltungen gekommen, sagt Ruffing. „Wir werden die entsprechenden Punkte natürlich überarbeiten und in der kommenden Sitzung den Mitgliedern wieder vorstellen.“

Für die Jugend und den Park hat der Förderverein kräftig investiert: 160.000 Euro konnten die Förderer für das neue Holz-Schloss in den Bäumen sammeln. Das Schloss ist auch gewichtiger Punkt im Säulensystem von Stiftungs-Geschäftsführerin und Verwaltungsdirektorin Julia Niggemann. „Der Park ist eine dieser vier Säulen, die das Museum in die Zukunft tragen sollen“, sagt Niggemann. Deshalb begrüße sie den Bau des Schlosses aus Holz, der mit dem Denkmalschutz und der Parkplanung in Einklang gebracht worden sei. „Das ist ganz klar ein neuer Höhepunkt in unserem Park“, sagt Niggemann.