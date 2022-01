Goch-Pfalzdorf/Bedburg-Hau : Fahrer wurde schwer verletzt

Goch-Pfalzdorf/Bedburg-Hau Bei einem Unfall am Hauer Grenzweg zwischen Goch und Bedburg-Hau wurde der Fahrer schwer verletzt, die B 9 musste zeitweise gesperrt werden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Klever Straße zwischen Pfalzdorf und Bedburg-Hau ist am Neujahrsmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Er war mit seinem Opel Corsa gegen 9 Uhr in Fahrtrichtung Kleve unterwegs und frontal gegen einen Baum geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Der Mann war alleine unterwegs, andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.