Besuche in Goch : Fanfarenzug Pfalzdorf mit Karneval im Gepäck

Goch Fünf Altenheimen in Pfalzdorf, Goch und Kevelaer brachte der Fanfarenzug Pfalzdorf am Samstag ein karnevalistisches Ständchen. Los ging es für die 24 Musikerinnen und Musiker am Samstagmorgen.

„Wir lassen uns die Freude an Karneval und an der Musik nicht nehmen und haben ihnen ein paar schöne Lieder mitgebracht“, sagte Martina Welbers. An den Fenstern, auf den Terrassen und Balkonen warteten bereits die Altenheimbewohner. Für sie erklangen der „Kölsche Jung“, Kolibri“, „Rut sin‘ de Rosen“ und andere Karnevalsklassiker. Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden sangen und schunkelten kräftig mit. „Vielen Dank für eine halbe Stunde Normalität“, freute sich eine Mitarbeiterin der „Bruderschaft zu unserer Lieben Frau“, der letzten Station des Tages in Goch. Los ging es für die 24 Musikerinnen und Musiker am Samstagmorgen um 10 Uhr am Regina-Pacis Haus Kevelaer, zweiter Halt war das Hildegardishaus in Goch. Gegen Mittag packten sie die Instrumente dann am Heiligenweg in Goch aus, die vierte Station war das Josefshaus in Pfalzdorf.