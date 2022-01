Fußball-Größen im Kreis Kleve : Der SV Vrasselt und sein Star-Dirigent

Wenn Raymond Berendsen erst einmal energisch zur Tat schritt, konnten Freund und Feind oftmals nur staunend zuschauen. Foto: RP-Archiv

Emmerich Der Ball war sein Freund: Raymond Berendsen prägte in den 80er Jahren die beste Zeit des Emmericher Clubs, der damals ein Landesliga-Spitzenteam stellte.

Raymond Berendsen ist in Vrasselt immer noch ein gern gesehener Gast. Zwölf Jahre trug der Fußballer das Trikot des SVV Emmerich. Eine lange Zeit für einen hochgradig begabten Kicker, doch der Niederländer fühlte sich in Vrasselt immer wohl und gut aufgehoben. „Es war eine wunderschöne Zeit, an die ich immer gerne zurückdenken werde“, blickt der 56-Jährige auf seine vielen Jahren beim SVV zurück.

Auch Vereinsvorsitzender Uli van Embden ist immer noch von den Auftritten Berendsens begeistert. „Raymond war immer mit dem Herzen dabei. Er hat sich hier in Vrasselt schnell zu einem der Publikumslieblinge entwickelt. Er war schnell, technisch versiert und konnte eine Mannschaft lenken“, schwärmt van Embden immer noch von den vielen starken Auftritten, die schon etliche Jahre zurückliegen.

Raymond Berendsen denkt gerne an die Vrasselter Zeit zurück. Foto: Hans Sterbenk

Info 2019 misslang die Rettung des MVR Bergh Trainer Seine letzte Tätigkeit als Trainer übte Raymond Berendsen beim MVR Bergh aus. Als der Verein 2019 in akuter Abstiegsgefahr schwebte, sollte es Berendsen gemeinsam mit Chris Trentelmann – einem weiteren ehemaligen Profi – richten. Doch das Vorhaben scheiterte – der Klub stieg aus der Dritten Klasse ab. Den Verein gibt es übrigens nicht mehr. Der MVR, VV Lengel und der VV Stokkum fusionierten zum FC Bergh.

Seinen größten sportlichen Erfolg feierte Berendsen als hoffnungsvolles Talent von „de Graafschap“ Doetinchem. Dorthin war Berendsen als 16-Jähriger vom VV Lengel gewechselt. Sofort avancierte er in den Jugendteams des Proficlubs als Angreifer zur Stammkraft. Und in der Saison 1981/82 glückte den A-Junioren von „de Graafschap“ ein besonderer Coup. In der Punkterunde lief es für Berendsen und seine Mitstreiter optimal. Bei der anschließenden Qualifikation für die niederländische Meisterschaft schaltete die Elf den Dauerrivalen Vitesse Arnheim mit 3:1 aus. Zweifacher Torschütze: Raymond Berendsen.

Auch in dem abschließenden Turnier im Leistungsstützpunkt Zeist lief es. Erst im Finale wurde die Mannschaft aus Doetinchem gestoppt. Ajax Amsterdam war zu stark und setzte sich im Endspiel um den Titel mit 2:0 durch. Übrigens: Die Tore für Ajax erzielte der spätere Weltklassestürmer Marco van Basten. Aber auch mit dem zweiten Platz war Berendsen mehr als zufrieden: „In den Spielen haben wir gezeigt, dass wir mit den Topklubs des Landes mithalten konnten.“ Die Leistungen wurden vom Club honoriert. Berendsen unterschrieb seinen ersten Profivertrag bei „de Graafschap“, die damals in der Eerste Divisie (zweithöchste niederländische Klasse) spielte.

Doch unter Trainer Sander Popovic fand er kaum Berücksichtigung. Mal spielte er in den drei Profijahren in der Zweiten oder saß bei den Profis auf der Bank und kam zu einigen Kurzeinsätzen. Eine Situation, die Berendsen nicht zufrieden stellte. Hoffnung keimte bei ihm noch einmal auf, als Popovic ihn als Linksaußen im Duell gegen Vitesse Arnheim in die Startelf beriet. „Ich habe ein ganz starkes Spiel abgeliefert, doch bei der nächsten Partie saß ich wieder auf der Bank“, erzählt Berendsen. „Das war der Knackpunkt in meiner Karriere als Profi. Das Thema war damit für mich durch. Vielleicht war ich zu zurückhaltend, um mich durchzusetzen.“ Aber Angebote gab es. Und zwar von aufstrebenden Amateurclubs aus Deutschland.

Jupp Helmes, damals Vereinschef und Mäzen des SV Vrasselt, wollte den schussstarken Angreifer zur Saison 1985/86 unbedingt zum Landesligisten lotsen. Aber es tauchte ein Problem auf. Berendsen hatte schon bei TuB Bocholt zugesagt. Doch Helmes ließ nicht locker. Letztendlich hatte sein Werben Erfolg und der Niederländer sagte zu. Allerdings gab es einen Haken. Wegen des geplatzten Bocholt-Wechsels bekam Berendsen eine sechswöchige Sperre aufgebrummt, ehe er zum ersten Mal das blaue Vrasselter Trikot tragen durfte.

Es folgte eine Zeit, in der der SV Vrasselt zu den Landesliga-Spitzenteams gehörte. Spielertrainer Uli Nienhaus hatte zwar nur einen recht kleinen Kader zur Verfügung, doch die Qualität stimmte. „Die Chemie passte. Uli war ein Trainer, der die Leute auf den richtigen Positionen aufstellte. Dann gab es noch Siggi Went als Co-Trainer, dessen Konditionstraining einzigartig war. Das war extrem hart“, sagt Berendsen. Auf Nienhaus folgte in Vrasselt Toni Burghardt als Trainer. „Ein ganz anderer Typ. Er war ein Gesundheitsfanatiker, der sogar den Kasten Bier nach dem Spiel oder Training aus der Kabine verbannen wollte. Das ging gar nicht“, erzählt Berendsen. Sportlich lief es aber auch unter Burghardt. „Wir haben gute Ergebnisse erzielt und selten verloren. Aber die defensive Grundeinstellung hat mir nicht gefallen.“

Nach sechs Jahren in Vrasselt zog es Berendsen zurück zu seinem Heimatverein. Als Spielertrainer agierte er zwei Jahre beim VV Lengel, mit dem er in die Vierte Klasse KNVB aufstieg, ehe er zum SVV zurückkehrte. Neben starken Talenten wie Dirk Scholten, Frank Böcker, Sascha Brouwer, Stefan Roebrock, Lars Reinkens und Dirk Terbüchte setzte Trainer Klaus Lindau in der Bezirksliga auf den Routinier, der als Abwehrchef den Ton angab. Wiederum hielt sich Berendsen lange in Vrasselt auf: Weitere sechs Jahre blieb er, ehe es ihn wieder über die Grenze zog. In Azewijn blieb er zwei Serien als Spielertrainer, in denen er eine Meisterschaft gewann. Weitere Stationen als Übungsleiter waren Westfalia Anholt und MVR Bergh.