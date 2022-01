Einsatz der Feuerwehr : Silvester verlief ruhig im Klever Land

Trotz Verkaufsverbot wurde auch im Klever Land geböllert. Unser Archivfoto entstand am Eisernen Mann des Bildhauers Stephan Balkenhol. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Einen Wohnungsbrand in Kleve und einen Flächenbrand im Wald bei Pfalzdorf musste die Feuerwehr löschen. Ansonsten verlief der Silvestertag im Klever Land ruhig: Keine besonderen Vorkommnisse, erklärt eine Polizeisprecherin. Allerdings hatte die Polizei viel Aufklärungsarbeit zu leisten.

Die Silvesternacht in Kleve verlief ruhig. Die Polizei vermeldete am Neujahrstag: keine besonderen Einsätze. Trotz des Verkaufsverbots für Böller wurde das alte Jahr in Kleve zwar noch mit vielen Knallern und Raketen verabschiedet, so dass in der Kreisstadt der Himmel neben dem Geläut der Kirchenglocken auch wieder von Feuerwerk erfüllt war pünktlich zum Jahreswechsel. Allerdings starteten aufgrund des Verkaufsverbots deutlich weniger Raketen in den Himmel. Das Verkaufsverbot sorgte auch für Verwirrung: Viele Bürger riefen bei der Polizei an und reklamierten ein Böllerverbot, das es aber nicht gab. Die Kreis Klever Kommunen hatten keine Verbotszonen festgelegt. Und es war nur der Vekauf, aber nicht das Abbrennen des Feuerwerks untersagt.

Die Feuerwehr in Kleve musste allerdings ausrücken. Und auch die in Goch.

Bei einem Brand an der Merowingerstraße wurde eine Person verletzt. Foto: Feuerwehr

In Kleve erlitt eine Person am Silvesterabend bei einem Wohnungsbrand an der Merowingerstraße in Kleve eine Rauchvergiftung und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Im ersten Obergeschoss des Wohnhauses war es zu einem Brand gekommen, so die Klever Feuerwehr. Die zwei anwesenden Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen und wurden dem Rettungsdienst übergeben.

Als Feuerwehreinsatzleiter Ralf Benkel am Brandort eintraf, kamen ihm die beiden Bewohner bereits aus dem Hausflur entgegen, das erste Obergeschoss war schon leicht verraucht, berichtet die Klever Feuerwehr. Deshalb drang sofort ein Trupp der Klever Wehr unter Atemschutz in das Gebäude ein. Sie mussten den Brand lokalisieren und bekämpfen.

„Parallel dazu wurden an der Gebäuderückseite Steckleitern für einen zweiten Angriffsweg vorgenommen und zwei Drehleitern an der Gebäudefront in Stellung gebracht“, berichtet die Klever Feuerwehr. Ein Dachfenster auf der Rückseite musste gewaltsam von außen geöffnet werden. Nach kurzer Zeit konnte das Feuer gelöscht und das Gebäude an den Eigentümer übergeben werden.

Es war der letzte Einsatz des Jahres für die Klever Feuerwehrleute, der sie aus ihren Silvestervorbereitungen um 18.32 Uhr mit der Alarmierung holte. Im Einsatz waren der Löschzug Kleve und der Löschzug Süd (Materborn / Reichswalde). Der Einsatz dauerte bis 19.45 Uhr. Es waren 46 Kräfte der Feuerwehr beteiligt.

Schon am Silvesternachmittag entdeckte eine Passantin in Goch-Pfalzdorf ein Feuer im Waldstück zwischen der Reuterstraße und dem Keppelner Grenzweg. Es brannte auf einer Fläche von rund vier Quadratmetern, so die Gocher Wehr. Unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Bömler löschten die Einsatzkräfte des Löschzuges Pfalzdorf mit dem sogenannten Schnellangriff. „Dabei handelt es sich um eine Schlauchleitung, die auf einer Haspel gerollt direkt mit dem Wassertank des Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF) verbunden ist“, erklärt Bömler die Vorgehensweise der Wehrleute. So könnten die Löscharbeiten unmittelbar nach Eintreffen an der Einsatzstelle beginnen und der Brand bald gelöscht werden.

Es sei großes Glück gewesen, dass die Passantin den Brand in dem Waldstück zufällig bemerkt habe. Denn auch jetzt im Winter können sich Feuer in Waldgebieten sehr schnell ausbreiten. Dies konnte noch rechtzeitig verhindert werden, erklärt die Feuerwehr

Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Vor Ort fanden sich Reste glimmender Grillkohle, die verstreut umherlag. Es liegt die Vermutung nahe, dass in dem Waldstück gegrillt und die Kohle im Anschluss achtlos entsorgt wurde.

(mgr)