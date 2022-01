Fußball : SuS Kalkar setzt auf bewährtes Trainer-Trio

Kalkar Spielertrainer Dennis Thyssen, sein Assistent Martin Lindau und Fitnesscoach Admir Bregu setzen ihre Aufbauarbeit beim SuS Kalkar in der nächsten Saison fort.

Die ersten beiden Spielzeiten wurden aufgrund der Corona-Krise abgebrochen und annulliert. Und Thyssen läutete schon damals einen Verjüngungsprozess ein, der immer noch im Gange ist und deshalb noch nicht den gewünschten Effekt eingebracht hat. „Wir sind nicht ganz mit Tabellenplatz neun zufrieden. Wir hatten uns das Ziel gesetzt, unter den Top 6 zu landen. In einigen Spielen haben wir Lehrgeld bezahlt und Federn gelassen, was man aber den jungen Spielern zugestehen muss. Im Fußball zählen nur die Ergebnisse, trotzdem verfolgen wir konsequent Schritt für Schritt, den Umbruch mit jüngeren Akteuren durchzuziehen“, sagt Dennis Thyssen, der bereits eine Weiterentwicklung und einen ständigen Lerneffekt bei seiner Mannschaft festgestellt hat.

Der Saisonstart verlief in den ersten fünf Partien mit drei Siegen und zwei Remis vielversprechend. Doch in den folgenden neun Begegnungen setzte es sechs Niederlagen mit nur noch drei Dreiern, was in der Summe zu 20 Punkten und einem Torverhältnis von 34:27 führte. „Rang fünf ist noch drin“, sagt Thyssen. „Aufgrund der Altersstruktur innerhalb des Teams musste etwas passieren. Wir haben bislang fünf, sechs junge Spieler ordentlich integriert. Die Kameradschaft auf und neben dem Spielfeld ist mir ebenfalls sehr wichtig“, sagt der 32-Jährige, der auch betont, dass die Liga in den vergangenen Jahren bedeutend stärker geworden ist.