Die Opa-Kolumne : Ein Puppenhaus für Oma und Opa

Juergen Loosen schreibt regelmäßig in seiner „Opa-Kolumne“ über das Leben als Großvater. Foto: Markus van Offern (mvo)

Meinung Kreis Kleve Jürgen Loosen war Leitender Regionalredakteur der RP für den Niederrhein. An dieser Stelle berichtet er alle paar Wochen von seinem Opa-Leben im Ruhestand.

Opas größter Wunsch für Weihnachten und das neue Jahr 2022 ist in Erfüllung gegangen: Oma hat ein 80-teiliges Puppenhaus käuflich erworben für den großelterlichen Haushalt, auf dass die drei kleinen Enkelinnen in Zukunft abwechselnd oder gemeinsam damit spielen mögen. Was im Rahmen der Bescherung bei der fast achtjährigen Lotta ebenso auf rückhaltlose Begeisterung stieß wie bei dem knapp zweieinhalbjährigen Cousinchen Lilly, alldieweil die siebenwöchige Ida Matilde das mit Jubelschreien gefeierte Ereignis ungerührt komplett verschlief. Kaum war das große, viereckige Geschenk von beiden gleichzeitig ausgepackt, da schlug schon die Stunde der Väter, die von ihren knapp mehr als dreikäsehohen Puppenmüttern unmissverständlich gebeten wurden, das Haus augenblicklich aufzubauen. Wohlwissend, dass die beiden Papas für diese handwerklichen Tätigkeiten zweifelsfrei weitaus besser geeignet sind als der mit zwei linken Händen gesegnete Großvater.