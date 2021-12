Aktion im Kleverland : Sternsinger auf ganz unterschiedlichen Wegen unterwegs

Trotz Corona-Pandemie wollen die Sternsinger den Segen ans Haus bringen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kleverland Die Aktion findet im Bistum Münster auch 2022 trotz Corona statt. Aber nicht überall werden dabei Kinder von Haustür zu Haustür ziehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zahlreiche Kinder wollen auch im neuen Jahr trotz Corona-Pandemie den Segen zu den Menschen im Bistum Münster bringen. Die Sternsingeraktion 2022 findet statt. Entweder an der Haustür mit dem passenden Hygienekonzept oder – wo dies nicht möglich ist – auf anderen kreativen Wegen, wie es vom Bistum heißt.

Unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ bereiten sich die Sternsinger auf die Aktion Dreikönigssingen vor. Die Ehrenamtlichen suchen mit den Verantwortlichen vor Ort geeignete Wege, den Segen zu überbringen und Spenden für Gleichaltrige in Not zu sammeln. Aufgrund des erhöhten Vorbereitungsaufwands wird der Aktionszeitraums bis zum 2. Februar verlängert. „Die Gesundheit der Kinder, ihrer Begleitpersonen und der Besuchten hat für alle Beteiligten oberste Priorität“, sagt Bruder Konrad Schneermann, beim BDKJ Münster zuständig für die Organisation der Aktion. „Wie die Aktion vor Ort sicher und unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Regelungen durchgeführt werden kann, entscheiden die einzelnen Pfarreien verantwortungsvoll in Abhängigkeit von der jeweiligen aktuellen Lage.“

Zwei Beispiele aus unserer Region zeigen, wie unterschiedlich das gehandhabt werden kann: Die Verantwortlichen der Sternsinger-Aktion in St. Willibrord Kleve haben sich für den kontaktlosen Segen Anfang Januar in den Briefkästen entschieden. Auf dessen Rückseite befindet sich ein Gruß der Gemeinde und die Überweisungsdaten. Offene Kirchen am Wochenende 8. und 9. Januar werden eingerichtet, an denen auch Sternsinger anwesend sein werden. Auch das Friedenslicht aus Bethlehem kann man dann mit nach Hause nehmen. Genaue Zeiten werden im Schaukasten, der Homepage und dem Willibrord Aktuell veröffentlicht.

Die Pfarrgemeinde Heilig Geist Kalkar hat die Sternsingeraktion für Samstag, 8. Januar, vorgesehen. An diesem Tag kommen die Segensbringer nur auf Anforderung. Wer in den Ortsteilen Altkalkar, Appeldorn, Kalkar, Kehrum und Niedermörmter besucht werden möchte, muss sich bis zum 6. Januar auf der Homepage der Messdiener www.md-heilig-geist.de anmelden. Alternativ kann auch ein Anmeldezettel ausgefüllt werden, der an den Krippen in den Kirchen zu finden ist. In der pandemischen Lage wird tagesaktuell über die Aktion in Kalkar entschieden, wie es heißt. Alle Aktiven werden am Aktionstag getestet, halten mit Schutzmaske Abstand und werden keine Wohneinheit betreten. Auch alle Besuchten werden um das Tragen von Schutzmasken gebeten. Interessierte Kinder, Jugendliche und Begleiter sind zu den Vortreffen am 4. Januar um 15 Uhr in St. Nicolai Kalkar oder um 17.30 Uhr in St. Barnabas Niedermörmter eingeladen. Hierbei gilt 3G und Maskenpflicht. Segenskarten mit den Informationen zur Spendenabgabe liegen ab dem 8. Januar auch in allen Kirchen von Heilig Geist Kalkar.

„Das Engagement und die Leidenschaft, mit der an vielen Orten in unserem Bistum die Sternsingeraktion vorbereitet wird, ist beeindruckend. Gerade in diesem Jahr freut es mich, wenn der Segen in unserem Bistum verteilt werden kann. Ich glaube, gerade jetzt haben die Leute den Segen nötig - in einer Zeit, wo aufgrund der Pandemie so viel Unsicherheit besteht,“ sagt Christoph Aperdannier aus der Abteilung ‚Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene‘ des Bistums Münster.

Nähere Informationen und praktische Tipps zur Durchführung der Aktion Dreikönigssingen während der Corona-Pandemie sind zu finden unter: www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingen-und-corona/

(RP)