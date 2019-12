Kreis Kleve : Warum die FDP vorerst dem Airport nicht helfen will

Kreis Kleve Die Liberalen im Kreistag verlangen solides Wirtschaften. Dazu passe die Zahlung an den Flughafen nicht.

Der Kreistag wird am Donnerstag, 19. Dezember, den Haushalt für 2020 verabschieden. Der FDP-Kreistagsfraktion fehlt in dem Zahlenwerk ein erkennbares Bekenntnis zum Sparwillen. Im Pressegespräch erläuterte Fraktionschef Ralf Klapdor, was ihm und seinen Leuten am Haushaltsplan nicht gefällt. Und er liefert Argumente für die Entscheidung, der Bitte des Airport Weeze um einen Zuschuss in Höhe von einer Million Euro nicht zu entsprechen. Dabei sind die Liberalen im Kreis durchaus nicht Gegner des Flughafens, ab sie setzen auf private Stärke, nicht auf öffentliche Unterstützung.