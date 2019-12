Kleve : „Sweet Soulution“ im Tanzpalast bei Puppa

Kleve Oldie-Band kehrt am 28. Dezember zurück in den Tanzpalast Bresserberg.

(RP) Freunde des Soul-Pop, des Reggae des Black-Disco-Sounds der 70er und 80er Jahre könnten sich davon überzeugen, dass ein Konzertbesuch von Sweet Soulution jeden Kilometer der Anreise wert ist. Im Tanzpalast am Bresserberg erwartet das Publikum zum zweiten Mal ein Musikevent, das für beste Stimmung sorgt.:Und genau das wollen die Mitglieder von Sweet Soulution am 28. Dezember ihrem Publikum im Tanzpalast Bresserberg wieder bieten: Musik in Top-Qualität, drei- und vierstimmiger Gesang und eine Titelauswahl von absoluten Top-Hits.

Für Musik-Fans im Kreis und weit darüber hinaus war Sweet Soulution bereits vor 20 Jahren eine feste Größe in der Musikszene. Nach einer musikalischen Pause ist Sweet Soulution wieder voll da und immer noch begeistert die Soul-Pop Band ihr Publikum „Ein Abend mit besten Freunden bei Live-Musik aus guten alten Zeiten bietet immer gute Voraussetzungen für eine tolle Party“, meint Charly Reger Auch weltbekannte Duette hat Sweet Soulution im Programm. „I‘ve Had The Time Of My Life“ (Dirty Dancing) wird interpretiert von der großartigen Maike Winter und Hans Ingenpass und mit Charly Reger präsentiert Mr. Soul „Heaven - Must Be Missing An Angel“, den Titelsong und Knaller aus dem Film Drei Engel für Charlie).