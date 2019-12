neue Schulhöfe : Klassenzimmer auf dem Hof

Der Hof der Schule An den Linden: Hier startet das Projekt der Verschönerung in Kleve. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Stadt Kleve legt Standards für den Schulhofbau fest. So stehen für die Ausstattung 540 Euro pro Schüler bereit. Darin sind allerdings noch nicht die Kosten für die Sanierung der Höfe enthalten.

Schulhofgestaltung ist nur eine Frage von schönen Dingen – da geht es auch ganz profan um 100 Fahrradständer, die untergebracht werden wollen, um wettertaugliche Verbindungen durch die Gebäude von einem Hof zum anderen, ohne dass zu viel Schmutz in die Gebäude getragen wird, es geht um „Mülleinhausungen“ und nicht zuletzt um Sickermulden für das Regenwasser.

Aber augenfällig sind natürlich die schönen Dinge, die Spaß machen: Wie schicke Sitzecken, die Bäume, die es zu erhalten gilt und die Schatten spenden, die geschwungenen Wege durch das Gelände und nicht zuletzt die Außenklassenzimmer oder die kleinen Podeste, auf denen man in der Sonne Kunst machen kann. Bildhauern zu Beispiel, ohne dass das Klassenzimmer im Staub versinkt.

Info Das Geld für die Schulen im Etat Kleve/Materborn/Kellen Karl-Leisner Grundschule 319 Schüler, 173.000 Euro, Montessori 181 Schüler 98.000 Euro. Marienschule 215, 116.000 Euro, Willibrord 152.000 Reichswalde St. Michael 219 Schüler 119.000 Euro Rindern Johanna-Sebs 187 Schüler, 101.000 Euro.

Das sind die schönen Dinge, die einen Schulhof und die Aufenthaltsqualität in Schule vermehren, die dazu betragen, gerne zu lernen und vielfältig zu lernen. Es geht um Bewegung und Ruhe, um lauschige stille Plätze und um Raum zum Rennen. Dinge, die richtig Spaß machen – vor allem, wenn Lehrer und Eltern und Kinder mitziehen. Und in Kleve an der Schule An den Linden hat es richtig Spaß gemacht, freute sich Landschaftsarchitektin Martina Hoff, die im Schulausschuss die erste Vorplanung für den Hof der Grundschule vorstellte. Eine Planung, die noch nicht bis ins letzte Detail ausgefeilt ist und noch verfeinert werden muss, der man aber ansehen kann, dass sich die Schule freuen darf auf einen schönen neuen Schulhof fernab alter Asphalt-Wüsten. Dass die Wege natürlich wasserdurchlässig sein werden und man auf ökologische Dinge Rücksicht nimmt, bestätigte Hoff auf Nachfrage von Hedwig Meyer-Wilmes (Grüne).

Doch nicht nur die Grundschule an den Linden bekommt einen neuen Schulhof mit einer Ausstattung von 195.000 Euro bei 360 Schülern. „Wir wollen Standards setzen für die künftigen Projekte“, hatte Kleves Bürgermeisterin Sonja Northing im Schulausschuss angekündigt. Standards für alle Klever Schulen, die sich finanziell festmachen sollen, damit die Stadt bei den Planungen eine gewisse Planungssicherheit hat.

„Außenklassenzimmer und Schulgärten müssen auch in das jeweilige Schulkonzept passen“, sagte Kleves Kämmerer Willibrord Haas im Schulausschuss mit Blick auf die Verpflichtung, die die Schule beispielsweise bei einem Schulgarten eingeht. Den nämlich nicht nur mit einem Jahrgang zu hegen und pflegen, sondern dauerhaft. Deshalb werden die Schulhöfe auch im Gespräch mit dem Lehrerkollegium und der Elternschaft abgestimmt, erklärte Planerin Hoff. So beinhaltet das neue Konzept, dass es pro Schule maximal ein Außenklassenzimmer haben darf und einen Schulgarten. Das kann die Schule planen, muss es aber nicht, erklärte Haas. Denn, so Haas, sie sollen ja auf die jeweilige Schule passgenau abgestimmt sein.