Museum Schloss Moyland : Brux verlässt Moyland-Vorstand

(mgr) Der Sprecher der Stiftung Museum Schloss Moyland, Arnim Brux, scheidet von seinem Amt aus. Nach drei Jahren im Vorstand von Museum Schloss Moyland scheidet der 67-jährige ehemalige Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises aus der aktiven Vorstandsarbeit der Stiftung aus. Brux kann eigentlich zufrieden darauf zurückblicken, dass er die Stiftung zu sehr turbulenten Zeiten 2016 „übernahm“, dass unter seiner Ägide Julia Niggemann als neue Verwaltungsleiterin berufen wurde und das Land nochmals finanzielle nachschoss und bis jetzt vor allem Ruhe in das gebeutelte Schloss einkehrte. Er war der Ruhepol in stürmischen Zeiten und startete in die damals verfahrene Situation in Moyland, die er von seinen Vorgängern „erbte“. Er will sich als Pensionär, so heißt es, jetzt endlich wieder mehr um die Familie kümmern.