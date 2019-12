Schloss Moyland : Moyland: 36.508 Besucher kamen

Bedburg-Hau Weihnachtsmarkt: Der Eintrittspreis bleibt auch 2020 bei 7.50 Euro.

Knapp 12.000 Menschen weniger kamen in die romantische Budenstadt rund um Schloss Moyland und seinem im Glanz der Lichter flimmernden Wassergraben. „Das ist wetterbedingt, wir hatten die beiden ersten Tage am ganzen Niederrhein schlimmes Regenwetter – und da setzt sich keiner freiwillig ins Auto und fährt mal eben zum Weihnachtsmarkt“, sagt Peter Driessen, Bürgermeister der Gemeinde. Er, der schon vor der Zeit als Bürgermeister in schwerer Jacke bei den Helfern der Moyland-Truppe stand, weiß, dass die Organisation inzwischen wie ein Uhrwerk abläuft, wo Rädchen in Rädchen greift. „Die wissen, wie das geht. Das haben wir dann ja gesehen, als am Wochenende wieder alle Parkplätze voll waren. Da hat man sich doch gefreut, dass Stau in Moyland war“, sagt Driessen.