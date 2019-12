Kranenburg : Kranenburg streitet über NABU-Projekt

Der neue Sitz des NABU in Rindern. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Kranenburg Der Gemeinderat lehnt einen Antrag der NABU-Naturschutzstation Niederrhein ab. Es geht um den Aufbau eines Angebots heimischer Topfpflanzen für Gärten und Balkone. CDU und FDP aber monieren zu hohe Personalkosten.

Spätestens seit dem politisch heißen Sommer 2019 ist klar: Auch die Lokalpolitik kann sich über Umwelt-, Natur-, Arten- und Klimaschutz vortrefflich streiten. So auch in Kranenburg. Im Rat der Gemeinde lag nun ein Antrag der NABU-Naturschutzstation auf dem Tisch, der die Gemüter erhitzte. Der Naturschutzbund hatte im November im Umweltausschuss ein Konzept vorgestellt, mit dem Steinwüsten in Vorgärten der Kampf angesagt werden soll. Demnach plant die NABU den Aufbau eines Angebots heimischer Topfplanzen, das im lokalen Handel erhältlich sein soll. Die Ziele: mehr Regionalität, Plastikvermeidung und Pestizidreduktion. 750.000 Euro schwer ist das Projekt, ob der Förderung von Land und Bund entfallen davon allerdings nur 27.000 Euro auf teilnehmende Kommunen. Diese Summe würde wiederum auf die Gemeinde Kranenburg sowie die Städte Emmerich und Kleve aufgeteilt – insofern die Lokalpolitik grünes Licht gibt. Zumindest aus der Grenzgemeinde aber gibt´s dieses Signal nicht. Die Ratsmehrheit sprach sich gegen die Gewährung des Zuschusses von 9.000 Euro aus.