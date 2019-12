Kleve in Christus König Kirche : Vivaldis „Dixit Dominus“ beim Dreikönigskonzert in Kleve

Kleve Dreikönigskonzert mit Mirjam Hardenberg

Ein packendes geistliches Werk hat das Collegium Musicum für sein Dreikönigskonzert ausgewählt: Am Sonntag, den 12. Januar 2020, um 19 Uhr führt das Orchester in der Christus-König-Kirche Antonio Vivaldis „Dixit Dominus“ RV 807 auf. In dramatischen Chören und bewegenden Soloarien vertont Vivaldi hier den Psalm 110, der ein äußerst kriegerisches Gottesbild heraufbeschwört. „Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege“, beginnt er. Wohl nicht zufällig gehört der Psalm mit seinen drastischen Bildern zu den meistdiskutierten, aber auch am häufigsten vertonten Bibeltexten.