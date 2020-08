Natur im Kreis Kleve : 70 Hefte in 35 Jahren – Nabu informiert über Projekte

70 Hefte in 35 Jahren – Nabu informiert über Projekte

KREIS KLEVE Die Ehrenamtler des NABU pflegen nicht nur die Landschaft und treten als Anwalt der Natur auf, sie erarbeiten auch Publikationen, um die Bürger zu informieren.

Im neuen Heft geht es um die seltene Zauneidechse, den Schwalbenschutz und die besondere Pflanzenwelt in einem kleinen Bereich von Straelen. Die große Bedeutung einer Beteiligung an der Volksinitiative „Insekten retten – Artenschwund stoppen“ oder die Beschäftigung mit der Kommunalwahl 2020 werden herausgestellt. Auf vier Seiten gibt es eine Übersicht zur großen Vielfalt an Veranstaltungen durch den NABU Kreisverband und die Naturschutzstation Niederrhein.