Gesetzesentwurf „Fleischindustrie“ in der Kritik : DGB: Unterbringung von Leiharbeitern besser regeln

PONT/WACHTENONK Der Kreisverband begrüßt den Gesetzesentwurf „Fleischindustrie“, sieht aber Verbesserungsbedarf.Die Vorschläge zur Regelung der Unterkünfte auf der Bundesebene sieht die Gewerkschaft allerdings noch äußerst kritisch.

„Die Verhältnisse in der Fleischindustrie sind seit Jahren ein Problem. Wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter haben hier immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Das nun endlich etwas passiert, ist begrüßenswert“, so Rolf Wennekers, DGB Kreisverbandsvorsitzender in Kleve. Er führte weiter aus: „Für uns in der Grenzregion ist es außerdem von großer Wichtigkeit, dass sich bei der Überprüfung der Unterbringung etwas tut. In diesem Zusammenhang bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis der Prüfung der Stadt Goch die Unterkünfte niederländischer Zeitarbeitsfirmen in unserem Kreis in Zukunft als Herbergsbetriebe einzustufen. Eine Initiative für die wir dankbar sind.“