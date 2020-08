Verwaltung : Ausbildungsstart beim Kreis Kleve

Kreis Kleve Elf Auszubildende starteten ihrer Lehre bei Verwaltung in drei Berufszweigen.

Das Ausbildungsjahr des Kreises Kleve ist in diesem Tagen mit einem Einführungsseminar in die Berufsausbildung gestartet. „Mit zukunftsfähigen Ausbildungen in drei Berufen können wir unseren elf neuen Auszubildenden einen guten Start ins Erwerbsleben bieten“, so Zandra Boxnick, Allgemeine Vertreterin des Landrats, bei der Begrüßung der Nachwuchskräfte. Mit der Einstellung von elf Auszubildenden hält der Kreis Kleve auch in diesem Jahr die Zahl der Ausbildungsplätze auf einem hohen Niveau und leistet damit einen wichtigen Beitrag für die Berufsausbildung junger Menschen in der Region. Wie bereits in den Vorjahren bildet die Kreisverwaltung Kleve über den eigenen Bedarf hinaus aus, um dem allgemeinen Fachkräftemangel entgegenzuwirken.