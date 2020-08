Freizeitangebote für Jugendliche im Kreis Kleve : Endlich mal echtes Badewetter!

Johannes (13, l.) interviewt Leon (12) auf einer „einsamen“ Insel. Beide finden das Naturfreibad des GochNess klasse. Foto: Evers, Gottfried (eve)

GOCH Nachwuchsreporter Johannes hat wochenlang darauf gewartet, endlich mal ein Freibad näher in Augenschein zu nehmen. Jetzt war es heiß genug für einen Besuch am Strand von GochNess.

Endlich sieht das Wetter hier nach Sommer aus. Und weil es ziemlich heiß wird in den nächsten Tagen (wahrscheinlich aber schon nicht mehr, wenn dieser Artikel erscheint), sollte man sich zwischendurch mal gründlich erfrischen. Und was gibt es Besseres, als in ein Naturfreibad zu gehen und sich im wunderschönen blauen Wasser zu entspannen oder mit Freunden oder der Familie einen Tag am Strand zu verbringen? Es fällt mir nicht ganz leicht, mir das Vergnügen auszumalen, was mancher dabei haben wird, denn ich selbst muss ja verzichten. Sie erinnern sich: Ich habe mir den Arm gebrochen, und obwohl er so langsam heilt, darf ich noch lange nicht schwimmen, ebenso wenig natürlich Skaten oder Saltos üben.

Zurück zum Thema: Es mag auch andere tolle Sachen geben, die man im Sommer machen kann, aber Schwimmen und in der Sonne entspannen gehört wohl für jeden dazu. Und weil ich nun mal in Goch wohne, dort aber weder eine Skateanlage noch ein Streetballfeld zur Verfügung habe, bietet es sich an, diese Folge dem GochNess zu widmen. Vor allem der Natur-See dort gefällt mir gut, denn bei 30 Grad plus muss es ja nicht unbedingt ein Hallenbad sein.

Info Abkühlung in Kessel Das GochNess Das Freizeitbad befindet sich in Kessel, einem Ortsteil von Goch. Es verfügt über eine Wasserlandschaft mit großer Rutsche und Klettergerät für die Jüngsten. Viele Erwachsene wissen die Sauna zu schätzen, in den Sommermonaten lockt das Naturfreibad. Kosten Wer einfach nur im See schwimmen oder in der Sonne entspannen möchte, zahlt fürs Strandbad als Erwachsener drei, als Jugendlicher bis 15 zwei Euro, eine Familienkarte kostet sechs Euro.

Das Wasser im See hat eine angenehm erfrischende Temperatur von etwa 21 Grad. Da sollte es einem nicht zu heiß werden. Aber auch im Gocher Schwimmbad ist die Corona-Krise deutlich zu spüren. Statt dass wie sonst an heißen Tagen die Leute schon vor Kassenöffnung Schlange stehen, ist der Besuch jetzt überschaubar. Was wegen der Abstandsregeln auch so sein muss, erklärte mir Kristina Derks, bei den Gocher Stadtwerken, zu denen das GochNess gehört, für die Pressearbeit zuständig. Die Eintritts-Tickets kann man jetzt ausschließlich online kaufen, weil es sonst zu eng an den Kassen werden würde, weil ja jeder noch seine Kontaktdaten angeben müsste. Beim Online-Buchen sind die dann gleich vorhanden. Von zu Hause aus ist das Reservieren fraglos hygienischer und gemütlicher. Sollte man das aber nicht gewusst haben, stehen große Schilder auf dem Parkplatz, sodass man noch im Auto Tickets über einen QR-Code kaufen kann.

Das sind aber nicht die einzigen Schilder, die man nicht übersehen kann. Überall wird der Besucher auf die Gesundheits-Regeln hingewiesen. Wo und wie man zum Beispiel seine Maske zu tragen hat, und wie man sich generell verhalten soll. Frau Derks ist überall mit mir herum gelaufen und hat mir eine Menge erzählt. An dem Tag, als ich am See war, waren über den ganzen Tag verteilt nur 100 Personen angemeldet. Das ist extrem wenig im Vergleich zu den sonst über 1500 Besuchern an gutenTagen, sagte sie. In Corona-Zeiten sei es aber nicht anders möglich. Übrigens braucht man auf dem Platz, an den man sein Handtuch oder die Decke legt, keine Maske zu tragen. Auch nicht im Wasser, das wäre ja auch noch schöner, dann ginge vermutlich niemand mehr ins Schwimmbad. Wer allerdings eine Kleinigkeit essen möchte – im Schwimmbad schmecken Pommes ja immer besonders gut – muss sich den Lappen aber eben doch umhängen. Ich schätze, Sie haben wie ich Masken in allen Farben… Der Imbiss im Strandbad von GochNess heißt übrigens „Treibgut“, und es gibt auch Burger und andere leckere Sachen.