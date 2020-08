Wegen Corona : Neustart der Schulen im Kreis Kleve - maskiert zum Unterricht

Grundschüler müssen, wenn sie im Klassenraum an ihrem Platz sitzen, keine Maske tragen Foto: dpa-tmn/Mascha Brichta

Kleverland Schulen im Kreis bereiten sich auf Neu-Start des Unterrichts unter Corona-Bedingungen vor. Maskenpflicht während des Unterrichts schürt Sorgen. Landesschülerschaft hält das angesichts der aktuell hohen Temperaturen für eine Zumutung.

Noch eine Woche bis zum Start in das neue Schuljahr. Das ist für Lehrer, die gewohnt sind, meist sehr kurzfristig neue Regelungen umsetzen zu müssen, schon fast eine komfortable Zeitspanne. Mancher argwöhnt jedoch, dass es bestimmt am Freitag per Mail noch ein neues Briefing durch den zuständigen Dezernenten geben wird. In jedem Fall wird in diesen Tagen konzentriert konferiert, denn die Herausforderung ist groß: Am Mittwoch (für Erstklässler am Donnerstag) wird die Schule im Land wieder beginnen. Nicht digital, sondern möglichst umfassend und langfristig in Form von Präsenzunterricht.

Die Kinder der Kalkarer Josef-Lörks-Grundschule haben ja (wie der gesamte Primarbereich) schon vor den Ferien geübt, mit dem Mund-Nasen-Schutz umzugehen. „Das hatte zunächst gut geklappt, weil es ja auch spannend war, zuletzt, als wieder Unterricht für alle war, musste man einige Kinder schon öfter daran erinnern, die Maske auf zu lassen“, erzählt Schulleiterin Sigrid Lenders. Auch jetzt gilt: Grundschüler müssen, wenn sie im Klassenraum an ihrem Platz sitzen, keine Maske tragen. Der Schulstart nach den Ferien wird für die jüngsten Kalkarer Schüler in jedem Fall sehr „anders“, weil ja im Zuge des Ringtausches die Altgebäude aufgegeben wurden und die Kinder jetzt im früheren Gymnasium lernen werden. Die Erstklässler kommen am Donnerstag mit ihren Eltern zeitversetzt zur Schule, einen Einführungsgottesdienst wird es diesmal nicht geben, weil laut Lenders die Kirche „viel zu voll“ würde.

info Das sagt die Gewerkschaft GEW Anja Oster ist die Vorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Kreis Kleve. Für sie ist die Weisung an die Schüler, die Masken durchgehend zu tragen, „eine Zumutung“, zumal bei großer Hitze. Manche Mediziner hielten es sogar für ungesund. VBE Wer ganz genau wissen will, wie die aktuellen Corona-Bestimmungen für die Schulen aussehen, kann auf der Seite des Verbands Bildung und Erziehung das Konzeptpapier des Ministeriums dazu lesen.

Im Mittelpunkt der ministeriellen Regeln steht die Anordnung, dass Schüler der weiterführenden Schulen auch während des Unterrichts Masken zu tragen haben. Die Landesschülerschaft hält das angesichts der derzeit hochsommerlichen Temperaturen für eine Zumutung, die meisten Lehrer sprechen zumindest von einer drastischen, aber dennoch vertretbaren Maßnahme. Wichtig sei, optimale Gesundheitsvorsorge zu betreiben, um möglichst dauerhaft „Homeschooling“ zu vermeiden.

Kristian Best führt kommissarisch die Karl-Kisters-Realschule in Kleve-Kellen. „Die Maskenpflicht erschwert die pädagogische Arbeit, und wir können nur hoffen, dass sich die Maßnahme bezahlt macht. Klar ist, dass wir aus Platzgründen das Abstandsgebot von mindestens 1,50 Meter nicht einhalten können, wenn alle Schüler da sind, also sind Masken nicht vermeidbar.“ Vom „Fachraumprinzip“, bei dem Schüler weiterführender Schulen täglich in verschiedenen Räumen lernen (und Keime leichter übertragbar wären), wird die Kellener Realschule nun zum Klassenraumprinzip wechseln. Weil es für 24 Lerngruppen aber nur 23 Klassenräume gibt, wird eine Klasse im Bio- oder Chemieraum arbeiten müssen.