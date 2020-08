Aus den Vereinen : Kunstrasen in Asperden vor der Fertigstellung

Kunstrasen in Asperden vor der Fertigstellung

Am neuen Kunstrasen in Asperden müssen jetzt nur noch Pflasterarbeiten erledigt werden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Das neue Spielfeld soll den Fußball-Vereinen zum Ende der Sommerferien übergeben werden. Zuvor müssen noch Pflasterarbeiten auf der Anlage erledigt werden, die vom SV Asperden, der Spielvereinigung Kessel und der DJK SG Hommersum-Hassum genutzt wird.

Der dritte Kunstrasenplatz auf dem Gocher Stadtgebiet dürfte in wenigen Tagen eröffnet werden. Im Puttenbruch-Stadion des SV Asperden stünden die Arbeiten vor der Fertigstellung, so die Stadt Goch auf Anfrage unserer Redaktion. Schon im Juni hätte der Kunststoffrasen den Sportlern übergeben werden sollen. Bei der Abnahme des Platzes entdeckte die Stadtverwaltung allerdings Bodenwellen. Grund dafür seien Setzungen im Bereich der Drainage-Gräben, die sich unter dem Kunstrasen befinden. So musste das für die Rohre verantwortliche Unternehmen den Plastikrasen erst wieder zurückbauen. Für die Stadt Goch kamen keine Mehrausgaben zustande.