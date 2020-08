Fußball : 1. FC Kleve ist weiter auf der Suche nach einem Verteidiger

Kleve Der Oberligist bestreitet am heutigen Mittwoch, 19.30 Uhr, beim Regionalligisten VfB Homberg sein zweites Testspiel. Dann wird Trainer Umut Akpinar erneut in der Abwehr experimentieren müssen.

Den Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve drückt derzeit in der Abwehr der Schuh, weil die beiden Kicker, die in der Innenverteidigung eigentlich gesetzt sind, fehlen. Abwehrchef Nedzad Dragovic hat sich am Außenband verletzt, ist aber immerhin wieder ins Training eingestiegen. Sebastian van Brakel wird dagegen nach seinem Riss der Patellasehne, den er im Februar erlitten hat, noch einige Zeit keine Option für Trainer Umut Akpinar sein. Der Klever Übungsleiter wird also erneut improvisieren müssen, wenn er mit seinem Team am heutigen Mittwoch, 19.30 Uhr, das zweite Testspiel in der Vorbereitung bestreitet. Dann wartet eine ungleich schwerere Aufgabe als am Sonntag, als Bezirksligist DJK SF Lowick mit 1:0 bezwungen wurde. Der 1. FC Kleve tritt beim Regionalligisten VfB Homberg an.