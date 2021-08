Jubiläum : 15 Jahre gemeinsam gegen Brustkrebs

NIEDERRHEIN Das Antonius-Hospital Kleve und das Krankenhaus Bethanien Moers sind seit 2007 als Kooperatives Brustzentrum anerkannt. Die Zusammenarbeit läuft hervorragend.

Seit der Erstzertifizierung im Jahr 2007 konnte das Kooperative Brustzentrum Linker Niederrhein alle im Drei-Jahres-Rhythmus erforderlichen Prüfungen zu den Rezertifizierungen bestehen. „Unsere Kooperation besteht nicht nur auf dem Papier“, so der Chefarzt der Frauenklinik am Krankenhaus Bethanien und Brustzentrumsleiter am Moerser Standort Dr. Peter Tönnies. „Durch unseren fachlichen und auch persönlichen Austausch ist in unserem Brustzentrum eine gelebte Kooperation gewachsen, von der unsere Patientinnen sehr profitieren.“ Das unterstreichen unter anderem die jüngsten Ergebnisse der jährlichen Patientinnenbefragungen der Universität Köln in allen NRW-Brustzentren: Demnach konnte der Standort Kleve die guten Ergebnisse der Vorjahre wiederholen und liegt in der Gesamtbewertung unter den besten 20 Prozent. Der Standort Moers konnte die Patientinnenzufriedenheit im Vergleich zu den Vorjahren insgesamt steigern.