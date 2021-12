Bürgermonitor für Solingen : Größere Checkout-Zone in Bethanien

Im Krankenhaus Bethanien ist sowohl ein Test- als auch ein Impfzentrum eingerichtet. Foto: Guido Radtke

Solingen Zuvor hatte es Beschwerden über eine zu große Enge im Wartebereich des Impfzentrums gegeben. Im Krankenhaus in Aufderhöhe hat man umgehend reagiert.

Nachdem es am Wochenende nach Corona-Impfungen im Krankenhaus Bethanien zu Beschwerden über eine zu große Enge im Checkout-Bereich gekommen ist, haben die Verantwortlichen jetzt reagiert und die entsprechende Wartezone vergrößert.

„Es wurden statt der bisherigen sieben jetzt 13 Stühle aufgestellt und der Abstand zwischen den einzelnen Sitzgelegenheiten auf zunächst einmal 1,30 Meter verbreitert“, sagte der Leiter der Intensiv- und Notfallmedizin der Klinik, Georgios Sofianos, am Dienstag auf Nachfrage. Zuvor hatte sich ein Mann, dessen Frau am Samstagvormittag, 18. Dezember, ihren dritten Impftermin im Impfzentrum Bethanien hatte, mit einer Klage an das Ordnungsamt gewendet.

So sei sei seine Frau nach der Impfung „in einen Wartebereich geleitet“ worden, in dem die Abstandsregeln in keiner Weise eingehalten“ worden seien. „Man saß eng an eng, der Abstand war unter einem Meter. Und aufgrund des Andranges mussten Personen sogar nebeneinander stehen“, sagte der Solinger, der berichtete, einen Tag später habe die Corona-Warn-App bei seiner Frau einen „Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person über einen längeren Zeitraum mit geringem Abstand“ angezeigt.

Ein PCR-Test ergab zu Wochenbeginn zwar erst einmal, dass es zu keiner Infektion gekommen ist. Dennoch will sich die Betroffene an Heiligabend ein weiteres Mal einem Schnelltest unterziehen, um während der Weihnachtsfeiertage auf Nummer sicher zu gehen.