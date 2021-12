Nach Corona-Behandlung : Patricia Kelly singt für Solinger Bethanien-Team

Patricia Kelly gab in Solingen ein kleines Open Air-Konzert als Dank an ihre Lebensretter. Foto: dpa/Henning Kaiser

Solingen Nachdem sie wegen einer Covid-Erkrankung in Solingen behandelt worden war, bedankte Patricia Kelly sich nun mit einem Privat-Konzert. Beim Krankenhaus-Personal kam die Aktion kurz vor Weihnachten gut an.

Das gemeinsame Singen zum Abschluss ging ans Herz. So beschreibt Jörn Ostermeier, stellvertretender Pflegedirektor am Solinger Krankenhaus Bethanien, den Besuch von Patricia Kelly am 23. Dezember. Die Sängerin wollte sich bei den Ärzten und Pflegenden der Station 1 bedanken, die sie im Oktober wegen einer Covid-Erkrankung behandelt hatten. Dazu gab Kelly nun ein kleines Exklusiv-Konzert auf dem Hof vor dem Bethanien.

„Es sind sogar zwei Kollegen gekommen, die an dem Tag frei hatten, weil es eben so besonders war“, sagt Ostermeier über den Besuch der Musikerin, die mit der „Kelly Family“ bekannt wurde. Es komme nicht häufig vor, dass die Mitarbeiter einen solchen Dank für ihre Arbeit bekämen, so Ostermeier. „Es ist selten, dass jemand ein Dankeschön so direkt vorbeibringt.“