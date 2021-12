Schwerer Unfall in Bedburg-Hau : 21-Jährige aus Kleve kracht mit Auto gegen Baum

Schwerer Unfall in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Eine Frau aus Kleve kollidierte am Donnerstagabend mit einem Baum. Das Auto wurde stark beschädigt. Die 21-Jährige schwer verletzt.

Bei einem schweren Unfall am Donnerstagabend auf der Uedemer Straße (L362) in Bedburg-Hau, in Höhe der Pfälzer Straße, ist eine 21-Jährige aus Kleve schwer verletzt worden. Sie war Richtung Uedem und kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.