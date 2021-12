Kempen kämpft gegen Corona : Kempener Krankenhaus bietet Impftermine an

Kempen Am Hospital zum Heiligen Geist in Kempen werden nicht nur Impftermine für die Mitarbeitenden angeboten, sondern auch nach Terminabsprache für Patienten, deren Angehörige und Jedermann. Das richtet sich auch der Verfügbarkeit des Impfstoffes.

Am Hospital zum Heiligen Geist in Kempen haben 112 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Kempen eine Auffrischungsimpfung erhalten. Bis in das neue Jahr hinein soll es weiterhin ein wöchentliches Impfangebot geben, um die Menschen in der Pandemie besser zu schützen. Das gilt nicht nur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Patienten des Hospitals. Zusätzlich können sich auch die Angehörigen der Patienten und auch Jedermann impfen lassen. Allerdings richtet sich dies nach der Verfügbarkeit des Impfstoffs. Zudem sei eine Terminvereinbarung nötig, teilte das Krankenhaus mit. Weitere Informationen erhält man unter www.krankenhaus-kempen.de.