Rauchwolke über der Stadt : Großbrand im Gewerbegebiet in Kleve - Warnung für Anwohner

Großbrand im Gewerbegebiet in Kleve - Warnung für Anwohner

Kleve Bei einer Firma im Gewerbegebiet Neue Werft in Kleve brennt es. Die Rauchwolke ist weithin sichtbar, Anwohner sollen Fenster und Türen schließen.

Die Feuerwehr in Kleve musste am Dienstagvormittag zu einem Dachstuhlbrand bei einer Firma in der Flutstraße ausrücken. „Genaueres können wir derzeit noch nicht sagen, es sind mehrere Löschzüge im Einsatz“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Derzeit verschaffen sich die Einsatzkräfte noch einen Überblick über die Lage.