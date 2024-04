Vereinsvertreter debattieren Klever SPD diskutiert bei Talkrunde übers Ehrenamt

„Das Ehrenamt übernimmt viele Aufgaben, die wir allein als Gesellschaft nicht stemmen könnten. Die Wertschätzung dafür ist jedoch häufig gering. Zudem verändern sich die Herausforderungen an die Organisationen und Vereine, die auf das Ehrenamt angewiesen sind“, sagt Mitorganisatorin Christin Becker von der SPD. Im Rahmen des Talks sollen Vereine und Organisationen, Unterstützer des Ehrenamts, Politiker und Bürger in den Austausch finden. Der Eintritt ist frei. Andrea Walter von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung soll mit dem Vortrag „Den Wert des Ehrenamts erkennen und würdigen“ einen ersten Impuls setzen. In der Folge diskutieren Ehrenamtler unter dem Titel „Was geht wirklich ab im Ehrenamt?“. Auf der Bühne stehen dann Vertreter des Technischen Hilfswerks (THW), des Fußballklubs VfR Warbeyen, vom Verein „hilfreich“, vom „Theater im Fluss“ sowie des Awo-Kreisverbands.