Marktplatz Kalkar : „Schönheit des Ensembles beibehalten“

Historisch und in der Gegenwart immer wieder in der Diskussion: der Kalkarer Marktplatz. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Das Integrierte Handlungskonzept sieht Veränderungen am Kalkarer Marktplatz vor. In einer Ausschusssitzung wurde ein erstes Stimmungsbild ermittelt. Probleme könnten Einwände des LVR-Amts für Denkmalschutz bereiten.

Im Rahmen des „Integrierten Handlungskonzept Historischer Stadtkern Kalkar“, das in einer Ratssitzung aus dem Jahr 2017 beschlossen wurde, sollen hier nun einige Veränderungen vorgenommen werden. In einer Ideenschmiede unter Beteiligung der Bürger entstanden erste Entwürfe und Varianten, die das zuständige Büro Pesch Partner Architekten Stadtplaner nun den Ausschussmitgliedern vorstellte.

In der Folge führte eine Vertreterin des Büros durch eine Leinwand-Präsentation. Diese gab zunächst Einblick in vier zentrale Gestaltungsmöglichkeiten, die der Ideenschmiede entsprungen waren: Straßenraumgestaltung, Stellplätze, Begrünung und Barrierearmut. Nach der Vorstellung der einzelnen Varianten, eröffnete Vorsitzender Carsten Naß von der CDU die Diskussion. Die Straßenführung betreffend, sprachen sich mehrere Ratsmitglieder für die erste von drei Varianten aus. Diese sieht vor, die an den Markt angrenzenden Straßen Altkalkarer Straße und Hanselaerstraße optisch vom Markt zu trennen. Die Straße Markt soll dabei in die Platzgestaltung integriert werden.