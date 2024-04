Jetzt ganz ohne Lichtzeichen 86-jähriger Autofahrer rammt Baustellenampel am Klever „Stein“-Gymnasium

Jetzt ist Kleves Problem-Ampel komplett ausgefallen. Seit Monaten gibt es lange Staus in der Klever Oberstadt, die sich bis in die Unterstadt erstrecken. Die provisorische Baustellenampel an der Kreuzung Ringstraße/Stechbahn/Römerstraße neben dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium ist falsch geschaltet. Die Ampelphasen passen sich nicht dem Verkehrsaufkommen an. Der Landesbetrieb Straßenbau NRW will die Signalanlage in der 19. Kalenderwoche (6. bis 12. Mai) instand setzen.