Fußball : SV Hönnepel-Niedermörmter verpflichtet Meik Kuta

Kalkar Der 29-Jährige, der schon für Rot-Weiss Essen und den KFC Uerdingen in der Regionalliga gespielt hat, ist der siebte Neuzugang des Landesligisten. Ein Akteur soll jetzt noch kommen.

Die SV Hönnepel-Niedermörmter hat sich weiter verstärkt, um nach drei Jahren, in denen sie in der Fußball-Landesliga tief im Abstiegskampf steckte, eine Saison ohne Sorgen um den Verbleib in der Klasse hinlegen zu können. Meik Kuta ist der siebte Neuzugang, mit dem Trainer Sven Schützek planen kann. Der 29-jährige Kuta war in der abgebrochenen Spielzeit beim FSV Duisburg aktiv, der in der Gruppe eins der Landesliga auf dem zweiten Tabellenplatz steht und sich noch Hoffnungen macht, direkt in die Oberliga zurückkehren zu können.