Seniorenresidenz Kranenburg : Corona im Altenheim: Pflegerin muss in häusliche Quarantäne

Corona im Altenheim: Pflegerin muss in häusliche Quarantäne

Kranenburg Eine 94-jährige Bewohnerin der Kranenburger Senioreneinrichtung hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Vier Tage später kam das Gesundheitsamt, um weitere Bewohner zu testen. Bei einer Pflegekraft gibt es trotz mehrere Testungen kein eindeutiges Ergebnis.

Vier Tage nach dem Fall hatte das Kreisgesundheitsamt in der Residenz weitere Bewohner untersucht. Jedoch nicht alle, sondern lediglich 31 Personen, die in dem Bereich wohnen, in dem auch die 94-Jährige ihr Zimmer hat. Die übrigen 45 der insgesamt 76 betreuten Personen der Einrichtung wurden nicht auf das Virus hin kontrolliert. Der Bereich, indem die infizierte Frau wohnt, steht weiter unter Quarantäne. Die komplette Einrichtung ist für Besucher nach wie vor gesperrt. Wann diese wieder geöffnet wird, entscheidet das Gesundheitsamt.