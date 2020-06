Reiten : Toni Haßmann gewinnt S*-Springen beim Turnier in Pfalzdorf

Goch Auch die dritte Veranstaltung auf der Anlage von Nationenpreisreiter Holger Hetzel ist ein Erfolg. Judith Emmers (Asperden-Kessel) siegt im M**-Springen vor Laurens Houben von der RSG Niederrhein.

Aller guten Dinge sind drei – so hatte das Team von Nationenpreisreiter Holger Hetzel das dreitägige Springturnier überschrieben, das auf der Anlage an der Pfalzdorfer Buschstraße über die Bühne ging. Dankbar nahmen Kader- und Berufsreiter erneut die Möglichkeit an, ihre in der Hauptsache jungen Pferde trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie unter Turnierbedingungen an den Start zu bringen. Und wie bei den beiden vorangegangenen Veranstaltungen überzeugten die Mitarbeiter der Hetzel Horses GmbH durch ihre Professionalität. Peinlich genau wurden erneut die Auflagen eingehalten. „Liebe Reiter, bitte haltet Euch an die Vorgaben und Regeln. Denn nur dann können wir in dieser Zeit auch weitere Turniere ausrichten“, hatte Holger Hetzel an die Teilnehmer appelliert.