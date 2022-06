Unfall in Winnekendonk : Motorrad wird in zwei Teile gerissen

Motorrad wird in zwei Teile gerissen

Unfall in Winnekendonk

Winnekendonk/Neukirchen-Vluyn Einen spektakulären Unfall hat es am Montag in Winnekendonk gegeben. Ein Wagen kollidierte auf der Straße Schravelen mit einem Motorrad.

Zwei Männer wurden bei einem spektakulären Unfall am Montag schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich das Unglück gegen 17.45 Uhr auf der Straße Schravelen. Ein 31-jähriger Autofahrer aus Kevelaer wollte aus der Grundstücksausfahrt eines Restaurants auf die Straße Schravelen in Richtung Winnekendonk einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem ebenfalls 31 Jahre alten Motorradfahrer aus Neukirchen-Vluyn, der in Richtung Kevelaer unterwegs war.