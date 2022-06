So lief das Pfingstwochenende am Airport Weeze : Entspannter Start in die heiße Reisephase

Auch beim Sicherheits-Check am Flughafen gab es trotz des Andrangs kaum Wartezeiten. Foto: van Offern/van Offern, Markus (mvo)

Weeze Während es an anderen Flughäfen teilweise zu langen Wartezeiten kam, sei der Betrieb am Airport Weeze zu Pfingsten reibungslos gelaufen. Auch auf die Ferien sei man gut vorbereitet, heißt es.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Am Flughafen Düsseldorf sorgte der Ansturm der Urlauber zum Pfingstwochenende für lange Wartezeiten und teilweise chaotische Szenen an den Sicherheitskontrollen. Danach hatte es viel Kritik gehagelt. Verkehrsminister Volker Wissing befürchtet sogar, dass es in den Sommerferien zu weiteren Problemen kommen könnte. „Hier treffen zwei Punkte aufeinander – zum einen Menschen, die nach all den Entbehrungen und Einschränkungen während der Corona-Pandemie einen großen Nachholbedarf verspüren, unterwegs zu sein und zu reisen. Dem gegenüber steht vor allem die Reise- und Verkehrsbranche, die während Corona quasi lahmgelegt war und Mitarbeiter verloren hat“, hatte der FDP-Politiker der „Bild am Sonntag“ gesagt.

Diese Folgen der Pandemie spüren auch die Verantwortlichen am Airport Weeze. „Für die Spitzenzeiten suchen auch wir dringend Personal für die Gastronomie und die Abfertigung“, sagt Flughafensprecher Holger Terhorst. Bislang habe man die Situation aber mit dem vorhandenen Personal gut im Griff. Das habe sich auch über Pfingsten gezeigt. „Alles ist ganz entspannt gelaufen, das hat auch daran gelegen, dass die Fluggäste rechtzeitig zwei Stunden vor dem Abflug am Airport waren“, so Terhorst.

Die Nachfrage nach den 29 Zielen ab Weeze war groß. Foto: van Offern/van Offern, Markus (mvo)

Auch die Bezirksregierung, die für das Personal an den Sicherheitskontrollen zuständig ist, zieht ein durchaus positives Fazit. „Am Pfingstwochenende gab es lediglich am Samstag eine kurzzeitige Schlangenbildung vor der Sicherheitskontrolle, die aber nicht unüblich war und schnell abgearbeitet werden konnte. Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag gab es über die üblichen kurzen Wartezeiten hinaus keine Verzögerungen“, teilte eine Sprecherin auf Anfrage der Redaktion mit. In der Spitze wurden bis zu fünf Kontrollstrecken von der Bezirksregierung Düsseldorf angefordert und vom Dienstleister auch bereitgestellt. Es habe für die Fluggäste nur relativ kurze Wartezeiten bei der Abfertigung gegeben, ergänzt Terhorst. Auch nach der Landung hätten die Reisenden recht zügig ihre Koffer bekommen.

„Das Wochenende hat gezeigt, dass die Abläufe bei uns auch an stark gefragten Tagen funktionieren.“ 15.500 Passagiere zählte der Airport von Freitag bis Montag. Es gab 89 Starts und Landungen nach und von 29 Zielen mit Ryanair und Corendon Airlines.

Und die nächsten Bewährungsproben für den Airport stehen bereits an. Ruhephasen wird es erst einmal nicht geben. In der kommenden Woche gibt es das nächste lange Wochenende über Fronleichnam. Danach stehen dann bereits die Sommerferien ab dem 24. Juni an. „Wir gehen davon aus, dass der Betrieb bis in den September hier ordentlich sein wird. Denn wenn die Sommerferien in Nordrhein Westfalen im August zu Ende sind, laufen die Ferien in den Niederlanden noch“, erläutert Terhorst. Hier gehe der Urlaub bis in den September. Das Nachbarland ist traditionell für Weeze mit seiner Grenzlage ein wichtiger Markt.

Auch wenn die Verantwortlichen in Weeze die Abläufe und Probleme an anderen Flughäfen nicht kommentieren möchten, sehen sie doch durchaus einen Wettbewerbsvorteil für kleine Flughäfen vor allem in den Stoßzeiten. „Die Kunden wissen, dass sie bei uns die Leistung zuverlässig und komfortabel bekommen“, verspricht Terhorst. Von Weeze aus könne man entspannt in den Urlaub starten, ohne große Wartezeiten, das würden viele Fluggäste inzwischen wissen und auch schätzen.