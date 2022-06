Schausteller und Gäste sind sehr zufrieden : Geldern mit Rekordbesuch auf der Kirmes

Hier zapft der Chef: Bürgermeister Sven Kaiser versorgte seine Kollegen am Kirmesdienstag mit Getränken. Foto: Dirk Möwius

Geldern Gäste und Schausteller waren vom Comeback des Volksfestes begeistert. Viel Lob gab es für Angela Jentjens, die für die Organisation zuständig war. Die Polizei meldet zwei Schlägereien – wenig für eine Veranstaltung dieser Art.

Dirk Janßen brachte es auf den Punkt: „Die Gelderner hatten Durst.“ Damit meint der Sprecher der Schausteller im Kreis Kleve nicht nur Kaltgetränke aller Art. Die Menschen hatten wieder Lust auf Kirmes. Und so verzeichnete die Pfingstkirmes vermutlich einen Rekordbesuch. Denn niemand konnte sich erinnern, dass es schon mal so voll war. Oder wie ein Schausteller Bürgermeister Sven Kaiser sagte: „Selbst zu D-Mark-Zeiten war hier nicht so viel Betrieb.“

So gab es auch am Schlusstag nur strahlende Gesichter. Bürgermeister Sven Kaiser zapfte im Bierstand am „Schwarzen Pferd“ für seine Mitarbeiter, denn wie viele Betriebe und Unternehmen hielt sich auch die Stadtverwaltung an die Tradition: Am Kirmesdienstag ist mittags Schluss, dann geht es gemeinsam auf das Volksfest. Der Verwaltungsschef war voll des Lobes für Angela Jentjens, die kurzfristig das Amt der Kirmesbürgermeisterin übernahm und für die Organisation verantwortlich war. Besonders ihre Idee, vor dem JA-Hotel einen echten Fahrradparkplatz anzubieten, kam sehr gut an. „Das machen wir im nächsten Jahr wieder“, so Sven Kaiser.

info Diebe versuchen sich an Kirmesbuden Hinweise Was den Diebstahl von Handys oder Geldbörsen angeht, so lagen bis Dienstagmittag noch keine Meldungen bei der Polizei vor. Besonders ärgerlich, weil es die ohnehin von Corona betroffenen Schausteller betrifft, sind zwei versuchte Einbrüche in zwei Kirmesbuden in der Nacht von Montag auf Dienstag. Es blieb bei dem Versuch, allerdings wurden die Rollläden beschädigt. Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizei unter 02831 1250 entgegen.

Wirt Jürgen „Männlein“ Giesen vom „Schwarzen Pferd“ sprach von einer Super-Kirmes. So viele Menschen wie schon am Samstag habe er noch nie dort gesehen. „Die Menschen hatten spürbar großen Nachholbedarf“. Die Pfingstkirmes sei ein Riesenmagnet für die ganze Region. Seinen Hut zog er am Dienstag, selbst nach vier langen Kirmestagen geschafft, vor den Schaustellern. „Was die Wochenende für Wochenende schaffen, verdient hohen Respekt. Dirk Janßen zog auch eine wirtschaftliche Bilanz: „In Geldern ist Geld zu verdienen. Und das war an diesem Wochenende so.“

Alle sprachen von einer friedlichen Kirmes, doch leider kam es auf dem Ostwall auch zu zwei Schlägereien. Der erste Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht am Sonntag. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einer Gruppe junger Männer vor dem Fahrgeschäft „Break Dancer“. Nach Aussage des Jugendlichen habe es zunächst ein Wortgefecht gegeben. Danach hätten vier bis fünf unbekannte Personen auf ihn eingeschlagen und ihn am Boden liegend auch getreten. Der 17-Jährige erlitt eine Schürfwunde. Die Personen waren nach Angaben des 17-Jährigen zwischen 18 und 25 Jahren alt, mit südländischem Erscheinungsbild.

Gegen 0.15 Uhr kam es auf der gleichen Straße zu einer weiteren Auseinandersetzung. Nachdem ein 32-Jähriger aus Straelen zunächst einen Streit zwischen einem Unbekannten und einem Freund geschlichtet hatte, wurde er nach eigenen Angaben wenig später auf Höhe eines Imbisswagens selbst von dem Unbekannten angegriffen. Dieser sei mit Anlauf gegen die Brust des 32-Jährigen gesprungen und habe ihn so zu Boden gebracht. Danach haben laut des Straeleners vier bis sechs weitere Unbekannte auf ihn eingeschlagen und ihn getreten. Als die 29-jährige Freundin des 32-Jährigen eingreifen wollte, wurde auch sie von dem Unbekannten geschlagen. Anschließend flüchtete die Gruppe. Der 32-Jährige erlitt Prellungen im Gesicht und Hautabschürfungen.

Die Pressesprecherin der Kreispolizei Kleve sagte, für sie sei es die erste Gelderner Kirmes gewesen, deswegen könne sie nicht bewerten, ob es in diesem Jahr zu besonders vielen Auseinandersetzungen gekommen sei. Aber die Kollegen sagten, es sei verhältnismäßig ruhig gewesen, teilt sie mit.