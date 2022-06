Schwerer Unfall bei Wermelskirchen : Motorradfahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht

Motorradfahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht

Dhünn Der 19-Jährige war nahe der Ortschaft Dhünn in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Er prallte gegen einen Zaun und landete auf felsigem Untergrund.

Ein Motorradfahrer ist am späten Freitagnachmittag bei einem Unfall in der Wermelskirchener Ortschaft Dhünn schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 19-Jährige mit seinem Fahrzeug auf der Landstraße 409 unterwegs, er kam aus Richtung der Pilghauser Straße und fuhr Richtung Halzenberg. In einer Rechtskurve kam der Wermelskirchener nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Zaun und kam anschließend auf dem felsigen Untergrund zum Liegen.