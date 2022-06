Unfall in Neuss : 19-Jähriger kracht in Motorradfahrer - schwer verletzt

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Neuss Beim Einbiegen in eine Einfahrt übersah ein Autofahrer in Neuss am Samstag einen Motorradfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer stürzte. Wie es ihm nun geht.

Ein 19-Jähriger beabsichtigte am Samstag, 4. Juni, gegen 17.20 Uhr mit seinem Auto aus einer Ausfahrt auf die Further Straße einzubiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen - möglicherweise aufgrund einer durch parkende Autos erschwerten Sicht - einen 55-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Kawasaki die Further Straße in Richtung Gladbacher Straße befuhr.

Es kam in der Folge zu einer Kollision zwischen dem Auto und dem von links kommenden Motorrad. Der 55-Jährige kam dabei zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat Neuss hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

(NGZ)