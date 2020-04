Überraschung in Weeze : Kinder malen Osterbilder für Senioren

Weeze Schüler der Marienwassergrundschule machen den Bewohnern des Theresien-Stifts eine Freude.

Die Überraschung ist gelungen. Stellvertretend für die anderen Kinder der Marienwassergrundschule hält Mara das bunte Osterhasenbild in der Hand. Die Kinder aus Weeze haben fleißig gebastelt und gemalt, um den Bewohnern des Weezer Theresien-Stifts des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer eine Freude zu machen. Übergeben wurden die Bilder, Briefe und Basteleien von Schwester Ursula an die Leiterin des Theresien-Stifts, Brigitte Linden. Die berichtet von der Reaktion der Bewohner: „Alle haben sich sehr gefreut. Wenn jemand etwas für andere mit Liebe bastelt oder malt, dann ist das ein Lichtblick.“ Denn aktuell dürfen aufgrund des Kontaktverbots, und um die Bewohner zu schützen, keine Besucher in das Seniorenhaus. Das ist nicht nur in Weeze so, sondern deutschlandweit. „Wir versuchen, es uns schön zu machen“, sagt Brigitte Linden. Die Bewohner genießen das schöne Wetter auf der Terrasse oder im Garten des Seniorenstifts. Mit den Angehörigen werde viel telefoniert, auch per Videoanruf. „Das Bedürfnis, den Anderen zu sehen, ist doch sehr hoch“, sagt Brigitte Linden. Auch winken sie ihren Lieben von draußen an der Terrassentür zu. Die gemalten und gebastelten Geschenke der Kinder der Marienwassergrundschule seien ein kleiner Kontakt zur Außenwelt. Auch Rätselhefte und andere schöne Dinge werden aktuell beim Theresien-Stift abgegeben, um den Bewohner die Zeit, bis alles wieder normal laufen kann, zu verkürzen.