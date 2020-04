Elisabeth Selders aus Kevelaer : Keine Feier zum 105. Geburtstag

Elisabeth Selders verfolgt die aktuellen Geschehnisse aufmerksam in der Rheinischen Post. Foto: Rogmann. Foto: ja/Familie

Kevelaer Eliabeth Selders ist die zweitälteste Einwohnerin Kevelaers. Besuch ist wegen der Coronagefahr tabu.

Für viele ist dieser Gründonnerstag ein Tag wie jeder andere vor Ostern. Nicht aber für Elisabeth Selders. Sie wird heute 105 Jahre alt. Diese stolze Zahl sollte eigentlich gebührend gefeiert werden. Doch wegen der Corona-Krise ist weder eine kleine noch eine große Feier wie zum 100. Geburtstag möglich. Die runde Zahl hatte Elisabeth Selders im Waldschlösschen in Wetten mit Mittagessen, Kuchen und ihrer Familie gefeiert.

Seit ihrer Geburt 1915 lebte sie auf verschiedenen Pachthöfen, bis sie 1943 Wilhelm Selders heiratete und mit ihm auf einem Hof in Wetten sesshaft wurde. In dem Bauernhaus verbrachte sie den Großteil ihres Lebens, bevor sie vor drei Jahren aus gesundheitlichen Gründen in das Altersheim Regina Pacis gezogen ist. Dort ist sie inzwischen die älteste Bewohnerin und offiziell die zweitälteste Bürgerin Kevelaers.