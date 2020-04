Spende des Lions Clubs Xanten : Österlicher Gruß für acht Seniorenheime

Xanten Der Lions Club Xanten spendiert 727 Hasen aus Hefeteig für Bewohner und 160 Hefezöpfe fürs Personal.

Diese kleine Aufmerksamkeit soll die Verbundenheit symbolisieren, auch wenn persönliche Begegnung nicht möglich ist. Bedacht werden das Marienstift in Alpen, Haus Sebastian in Veen, das Gerebernus-Haus und Haus-Schöneck in Sonsbeck, das Evangelische Altenzentrum Haus am Stadtpark und das St.-Elisabeth-Haus in Xanten sowie die Seniorenresidenz Burg Winnenthal. Außerdem werden die im Haus der Begegnung in Xanten betreuten Menschen im Rahmen der Aktion bedacht.