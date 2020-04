Im Marienhof : Mit moderner Technik gegen die Einsamkeit

Hubertine Horbach (93) nutzt das Tablet, das moderne Kommunikationsmittel, um mit ihrer Familie via Skype zu telefonieren. Foto: RP/Marien Krankenhaus

So trotzen Bewohner des Seniorenheims Marienhof der Coronavirus-Krise. Die alten Menschen freuen sich über viel Solidarität.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Bieber

Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sind besonders von den aktuellen Coronaviurs-Restriktionen betroffen. Sie dürfen ihre Angehörigen nicht mehr treffen, sie dürfen die Heime nicht mehr verlassen und auch viele Angebote in den Einrichtungen selbst sind ausgesetzt. Wie gehen die alten Menschen, die ohnehin bereits oft mit der Einsamkeit kämpfen, dort mit dem staatlich verordneten Alleinsein um?

Hubertine Horbach wohnt im Seniorenzentrum Marienhof, das zum St. Marien-Krankenhaus gehört. „Ich vermisse meine Familie, meine liebe Tochter“, sagt die Ratingerin. Das Leben spielt sich für Horbach drinnen ab, im eigenen Zimmer. Nur noch eingeschränkt kann sie Mitbewohner auf ihrer Wohnetage treffen – unter Einhaltung des nötigen Sicherheitsabstands. Das ist auch für die 93-Jährige nicht einfach.

Info Einige Zahlen zur Pflege Die Bedürftigen In Deutschland gibt es 3,4 Millionen pflegebedürftige Menschen, so das Statistische Bundesamt im Jahre 2018 in der zweijährlich erscheinenden Pflegestatistik. Eine neuere Statistik liegt noch nicht vor. Heime Rund 800.000 Menschen leben in Heimen. Dazu stehen in der Bundesrepublik insgesamt 14.500 Pflegeheime zur Verfügung.

Wie die Presseabteilung des Marien-Krankenhauses erklärt, sei „insbesondere für die betagten Menschen eine Infektion mit dem Coronavirus mit einem hohen gesundheitlichen Risiko verbunden. Deshalb sind die Schutzmaßnahmen in diesen Einrichtungen besonders wichtig“. Und deshalb müssen anfällige Bewohner wie Hubertine Horbach besonders geschützt werden.

Zuletzt hat aber nicht nur das Deutsche Rote Kreuz die Versorgung mit Schutzmaterialien in den deutschen Pflegeheimen als „völlig unzureichend“ tituliert. Auch Altenheime seien nach Expertenmeinung schlecht ausgestattet mit Schutzartikeln. Nach den Todesfällen in mehreren Senioreneinrichtungen liegt der Fokus nicht mehr nur auf den Krankenhäusern, sondern nun auch auf den Pflege- und Altenheimen. Das Thema Schutzmaterial sei auch eines im Marienhof, hier habe man aber genügend Schutzmaterialien, heißt es. Zudem halte man sich minutiös an die Hygiene- und Schutzhinweise, wie Horbach und die anderen Bewohner gegenwärtig erfahren müssen.

Doch was heißt das für den Alltag der Senioren? Wie fühlt es sich an, Angehörige nicht mehr empfangen zu dürfen oder keinen Kaffee mit Bewohnern anderer Wohnbereiche mehr trinken zu können? „Normalerweise ist der Alltag mit jeder Menge Unterhaltung gespickt. Da ist für jeden was dabei, und diese Abwechslung hält fit – körperlich wie mental“, erklärt Sprecherin Gina Viola.

Viola und das Team im Pflegeheim versuchen mit Kreativität die ausbleibenden Besuche und anderen Aktivitäten zu kompensieren. Wie etwa mit elektronischen Kommunikationsmitteln. Für ältere Menschen sind soziale Kontakte sehr wichtig. „Deshalb haben wir für jeden Wohnbereich nun zwei Tablets angeschafft und ermöglichen per Videotelefonie einen Austausch mit den Familien. Unsere Mitarbeiter vereinbaren vorab Zeiten mit den Angehörigen, sodass es einen festen Plan gibt, wer wann einen Termin zum Skypen hat“, erklärt Heimleiter Horst Ramm.

Das Personal stelle dafür die Tablets im Zimmer der Bewohner auf, helfe zu Beginn bei der Technik und verlasse anschließend das Zimmer. „So gelingt es, ein privates Gespräch zu führen, teilweise mit der ganzen Familie auf der anderen Seite des Bildschirms – und ein wenig Normalität in diese ungewöhnlichen Zeiten zu bringen“, weiß Viola. Aber nicht nur Skype-Gespräche finden statt, sondern auch echte Treffen – mit dem nötigen Sicherheitsabstand. „Auch Geburtstagsständchen am Fenster gab es schon“, sagt Viola.

Demnach haben die Familien mit den Mitarbeitern einen geeigneten Platz vereinbart, der Bewohner wurde ans Fenster geholt, und die Überraschung war perfekt. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir einen so guten Kontakt zu den Angehörigen unserer Bewohner haben und alle für das Besuchsverbot Verständnis zeigen“, ergänzt Ramm.

Viola gewinnt der gegenwärtigen Krise auch etwas Positives ab. „Wir verspüren derzeit noch mehr soziales Engagement als sonst. Die Ratinger machen sich viele Gedanken um ihre Mitmenschen. Sie überlegen sich, was sie tun können, wie sie mit ihren Mitteln helfen können.“

So entsprang aus der Ratinger Bevölkerung bei der Diskussion um die Kinderbeschäftigung in Coronavirus-Zeiten die Idee, Briefe und Bilder an die Senioren in den Heimen zu senden. „Seither erreichen uns fast täglich kleine Kunstwerke und liebevolle Briefe. Die Freude bei unseren Bewohnern ist riesig“, erklärt Viola.

Nicht wegzudenken sind aber auch die Mitarbeiter, die die Zeiten gemeinsam mit den Bewohnern beschreiten. Bewohner Wllli Wefel (91) antwortet auf die Frage, worüber er sich aktuell im Alltag freue: „Die gute Laune meiner Pflegekräfte. Ich habe ein Glas meiner Lieblingskonfitüre von ihnen geschenkt bekommen, darüber habe ich mich sehr gefreut.“

Es gibt allerdings auch Bewohner, die die Situation nicht gut verstehen, räumt Viola ein. „Vor allem bei den demenzkranken Bewohnern ist die Kommunikation nun besonders wichtig. Hier heißt es in einfacher Sprache, wieder und wieder zu erklären, dass das Empfangen von Besuch zur Zeit nicht geht.“