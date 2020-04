Kostenpflichtiger Inhalt: Ostermontag in Achterhoek : Mit dem Auto in den Gottesdienst

Durch die Autokinos kam der Nuk auf die Idee mit dem ungewöhnlichen Gottesdienst. Pastor Bublitz und Pastor Babel sprechen in Achterhoek aber nicht von der Leinwand, sie sind live vor Ort. Foto: ja/screenshot

Achterhoek Kirchen sind geschlossen, der Besuch der Messfeier zu Ostern unmöglich. So kam der Verein Nuk auf die Idee, die Gläubigen im Fahrzeug kommen zu lassen. Statt in der Kirche wird auf einer Wiese in Achterhoek gebetet.