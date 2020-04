Kempener Seniorenheim : Corona-Fall auch im Von-Broichhausen-Stift

Kempen Im Von-Broichhausen-Stift ist ein erster Corona-Fall nachgewiesen worden. Eine Frau hat sich mit dem Virus infiziert und steht unter Quarantäne. Vorsorglich wurden die in dieser Abteilung arbeitenden Pfleger ebenfalls unter Quarantäne gestellt, ebenso die Etage, auf der 16 Personen im Stift leben.

Zusätzliche Kontroll- und Hygienemaßnahmen werden nun vorsorglich auch auf das St. Peter-Stift ausgeweitet. In zwei Kempener Flüchtlingsunterkünften wurde jeweils ein Corona-Fall gemeldet. In beiden Fällen wurden die jeweiligen Bewohner und Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt. Die Quarantäne konnte in beiden Fällen gut umgesetzt werden, da es sich jeweils um separate Bereiche in den Unterkünften handelte.