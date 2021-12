Haushaltsberatungen in Weeze : Keine Einstimmigkeit zum Abschied des Kämmeres

Weeze Zum letzten Mal erlebte Johannes Peters als Kämmerer die Verabschiedung des Haushaltes in Weeze mit. Es gibt ein dickes Minus, auf Dauer werde es nicht ohne Steuererhöhungen gehen, mahnte er.

Aus Sicht der CDU sei es wichtig, sich in diesen Zeiten auf das Wesentliche zu konzentrieren und den Blick in die Zukunft nicht zu verlieren. „Wir fördern weiter auf hohem Niveau unsere Vereine und auch die Bürgerhäuser. Beispielhaft möchte ich hier die Sanierung des Rasenplatzes in Weeze oder den geplanten Neubau am DLRG Haus erwähnen“, so Guido Gleißner. Aber auch andere in die Zukunft gerichtete Großprojekte unterstütze man mit Nachdruck. „Zum Beispiel stehen bei uns der Komplettumbau der Schule an der Bodelschwinghstraße, die Planungen für ein neues Feuerwehrgerätehaus in Weeze, die Weiterentwicklung unseres Gewerbegebietes Wissener Feld oder den Einstieg in die Planungen zum Steegschen Feld II und III auf der Agenda.“