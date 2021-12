Gefährlicher Vorfall in Weeze : Einbrecher kappt Starkstromkabel

Gefährlicher Vorfall in Weeze

Weeze Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der auf ein Grundstück an der Industriestraße eindrang. Dort wollte er auf riskante Art Kabel stehlen.

Das hätte für einen unbekannten Kabeldieb auch tödlich enden können. Wie die Polizei berichtet, wollte der Täter am Montagabend 20 Meter Leitung an der Industriestraße stehlen. Vermutlich hatte er es auf das Kupfer in dem Kabel abgesehen.