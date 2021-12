Nach Unfall in Weeze : Rennradfahrer stirbt nach Kollision mit Hund

Nach Unfall in Weeze

Weeze/Geldern Anfang Dezember war ein 40-Jähriger in Weeze mit einem freilaufenden Hund zusammengestoßen. Der Mann aus Geldern starb einige Tage später im Krankenhaus.

Die Kollision zwischen einem Rennradfahrer und einem Labrador hat ein tragisches Ende genommen. Der 40-jährige Rennradfahrer aus Geldern ist einige Tage nach dem Unfall in einer Spezialklinik in Duisburg gestorben. Das teilte die Polizei jetzt mit.

Wie berichtet, war es Anfang Dezember in Weeze zu dem Unglück gekommen. Der 40-Jährige war am Abend gegen 18.30 Uhr auf der Straße Vorselaer mit einem Bekannten unterwegs. Bei der Straße dort handelt es sich um einen Wirtschaftsweg im Außenbereich, der weit ab von der Bebauung liegt. Zu der Zeit wird dort vermutlich komplette Dunkelheit geherrscht haben.

Die beiden Rennradfahrer fuhren laut Polizei auf der schmalen Straße in der Nähe des Reitplatzes in Richtung Weeze und überholten dort einen weiteren Radfahrer, der mit seinem Hund unterwegs war. Der 60-Jährige aus Weeze habe den Rennradfahrern noch „Vorsicht Hund“ zugerufen, als in diesem Moment sein Labrador bereits aus einem Gebüsch auf die Straße rannte.