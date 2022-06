Nach langer Debatte in Wegberg : Warum die Grundsteuer vorerst nicht erhöht wird

Die Mehrheit im Stadtrat sprach sich gegen eine rückwirkende Mehrbelastung der Steuerzahler aus. Foto: Ruth Klapproth

Wegberg Eine Ratsmehrheit hat eine rückwirkende Anhebung der Grundsteuer B ausgeschlossen. Es fehle an belastbaren Fakten für eine solche Entscheidung, so der Tenor. Was Abwassergebühren damit zu tun haben.